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"ليه يا روح أبوكى كده".. مبروك عطية: عاتبوا بناتكوا بالراحة ومن غير ضرب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:52 م
"ليه يا روح أبوكى كده".. مبروك عطية: عاتبوا بناتكوا بالراحة ومن غير ضرب مبروك عطية
كتب - محمد شرقاوى

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قال الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، إن البنات لهن معاملة خاصة تتناسب مع النشأة التي ذكرها الله، مضيفا: "عاتبوا بناتكوا بالراحة ومن غير ضرب.. باستخدام عبارات مثل ليه يا روح أبوكى كده، ياحبيبه ابوكى لية كده"، مضيفا أنه أصبحنا نخرب بآيات الله فى بيوتنا وحولنا منازلنا من سكن إلى سجن.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن ضرب الأبناء للصلاة يكون بالسواك ويكون رفقا والقسوة فى  الضرب حرام وأشد حرمة للبنات، مؤكدا : "أكبر غلط أن الرجل يخرج بالشورت والفانلة أمام طفلة صغيرة ربنا خلقها على حياء، ولما الست تطلع بقميص النوم كأنها  تقول للبنت الصغيرة أكبرى عشان تبقى مثلى".

 

وعن ضرب الأباء والأمهات لأبنائهم، قال عطية :"لو أبويا كان بيعذبنى ويطربنى بسلك كهرباء أو خشبة كنت تركت البيت ومشيت"، مضيفا أنه شاهد أباء يضربون أبنائهم، ومع مرور الزمن يبلغ هؤلاء الأبناء اشدهم ويضربون ابائهم، ولابد أن يسعد الاباء بعودة أبنائهم بعد هروبهم ولا يكيلوا لهم ويعنفوهم، مضيفا أنه ينبغى على الشباب المقبلين الزواج الحصول على دروس كيفية تربية الأبناء، لافتا إلى أن هروب الأبناء من البيوت دليل على فشل الاباء والأمهات فى تربيتهم.


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