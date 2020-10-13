كيف يتم علاج المرحلة الرابعة من سرطان الثدى؟

كتبت نهير عبد النبى

سرطان الثدى من أبرز المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير، وهو نوع من أنواع الأمراض السرطانية ويمر بمراحل مختلفة، لذلك ينصح بالكشف المبكر على سرطان الثدى فى سن صغير حتى لا تتعرض لمخاطر أكبر، وحسب ما ذكره موقع healthline ففي المرحلة الرابعة من سرطان الثدي ينتشر خارج الموقع الأصلي له ، وينتشر عادةً إلى واحد أو أكثر مما يلي:

1:الغدد الليمفاوية البعيدة.

2:الدماغ.

3:الكبد.

4:الرئتين.

5:العظام.

نظرًا لوجود العديد من أنواع سرطان الثدي ، هناك العديد من أنواع علاج سرطان الثدي. تشمل الخيارات:

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي دواءً أو أكثر لقتل الخلايا السرطانية وإبطاء نمو السرطان، تؤخذ الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد بعد ذلك ، يسافرون عبر مجرى الدم، وبهذه الطريقة ، يمكن للأدوية أن تستهدف الموقع الأصلي للسرطان وكذلك المناطق في الجسم التي انتشرت فيها الخلايا السرطانية.

تؤثر أدوية العلاج الكيميائي أيضًا على الخلايا غير السرطانية في الجسم وهذا هو السبب في أن الناس يعانون من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي والتي يمكن أن تشمل"إعياء،غثيان،التقيؤ،إمساك،تساقط الشعر،انخفاض تعداد الدم".

ستهدأ الآثار الجانبية بشكل عام بمجرد اكتمال العلاج الكيميائي، يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للغثيان ، واللقطات المعززة للمناعة ، والطرق الداعمة الأخرى في تقليل هذه الآثار الجانبية.

علاج إشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة سينية قوية أو أشكالًا أخرى من الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية وإبطاء نمو السرطان، يمكن استخدام الإشعاع بإحدى طريقتين:

1: من خارج الجسم ، على المنطقة التي ينمو فيها السرطان.

2:يتم إدخالها في الورم أو بالقرب منه باستخدام إبرة أو أنبوب أو حبيبة.

بالنسبة لسرطان الثدي في المرحلة الرابعة ، يتم استخدام الإشعاع بشكل عام في موقع محدد من ورم خبيث ، مثل العظام أو الدماغ ، مما يسبب مشكلة.

يمكن أن يسبب العلاج الإشعاعي التعب وحروق الجلد وتهيج الجلد. يمكن أن يسبب أيضًا مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة مثل التهاب أنسجة الرئة وتلف القلب.

الجراحة

على الرغم من أن الجراحة ليست علاجًا شائعًا لسرطان الثدي في المرحلة الرابعة ، فقد يوصى بها في بعض الحالات المحددة، تعتمد الخيارات الجراحية لمرحلة 4 من سرطان الثدي على مكان انتشار السرطان والأعراض المرتبطة به على سبيل المثال ، يمكن استئصال ورم محدد جيدًا في الرئة أو الكبد من خلال الجراحة.

بشكل عام ، لم تثبت الجراحة في المرحلة الرابعة من سرطان الثدي أنها تحسن النتيجة الإجمالية ، على الرغم من أن الأبحاث لا تزال منقسمة، يمكن أحيانًا إزالة النقائل الدماغية جراحيًا.

ستعتمد المضاعفات المحتملة على مكان الجراحة. بشكل عام ، تشمل المضاعفات المرتبطة بالجراحة التورم والعدوى والنزيف.

العلاج بالهرمونات

يستخدم العلاج الهرموني في الحالات التي يكون فيها السرطان موجبًا لمستقبلات الهرمونات. وهذا يعني أن هرمون الاستروجين أو البروجسترون المنتج في الجسم يسهل نمو وانتشار السرطان.

عقار تاموكسيفين هو أحد الأدوية التي تمنع مستقبلات هرمون الاستروجين في خلايا سرطان الثدي. هذا يمنع الخلايا من النمو والانقسام. تشمل الآثار الجانبية الهبات الساخنة والإفرازات المهبلية.

عقاقير أخرى تسمى مثبطات الأروماتاز ​​(AIs) توقف إنتاج هرمون الاستروجين وخفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

العلاج المناعي

يستخدم العلاج المناعي لتحفيز جهاز المناعة لدى الشخص لتدمير الخلايا السرطانية، عادة ما يخضع جهاز المناعة في الجسم لفحوصات لمنع الجسم من مهاجمة الخلايا الطبيعية، تستطيع الخلايا السرطانية أحيانًا استخدام هذا النظام لتجنب اعتبارها شيئًا تهاجمه.

مثبطات نقاط التفتيش المناعية هي أدوية يمكن أن تساعد الجسم على التعرف على هذه الخلايا السرطانية بشكل أفضل أتيزوليزوماب (تسينتريك)مصدر موثوقأحد هذه الأدوية التي لديها القدرة على تعزيز استجابة الجهاز المناعي لهذه الخلايا السرطانية لإبطاء نموها وتقليص الأورام.

في هذا الوقت ، ثبت أن العلاج المناعي فعال فقط لسرطان الثدي الثلاثي السلبي. أظهرت إحدى الدراسات أن المرضى الذين عولجوا مع أتزوليزوماب بالاشتراك مع عقار العلاج الكيميائي أبراكسان كان لديهماستجابات أفضل للورممصدر موثوق مما لو كانوا قد تلقوا الأبراكسان وحده.

التجارب السريرية

التجارب السريرية هي دراسات بحثية تستخدم عقاقير جديدة أو توليفات جديدة من الأدوية. تجرى التجارب عندما يعتقد الباحثون أن الدواء لديه القدرة على أن يكون أفضل من العلاج القياسي الحالي.

قد يبدو من الخطر أن تصبح جزءًا من دراسة بحثية. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن العلاجات القياسية اليوم متاحة فقط للأشخاص المصابين بسرطان الثدي لأنه تم اختبارهم في تجربة سريرية.

تعمل التجارب السريرية على تحسين العلاجات الحالية وهي طريقة للحصول على الأدوية التي قد تكون مفيدة ولكنها غير متوفرة بعد خارج التجارب السريرية.