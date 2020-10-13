طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية وسيناء

كتب أسامة عبد الحميد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.



ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.