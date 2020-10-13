خبير شئون الجماعات المتطرفة: الصراعات داخل الإخوان لقيادة التنظيم تصل لحد الاغتيال

كتب - محمد شرقاوى

قال عبد الجليل الشرنوبى الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، إن معظم من تم تسليمهم من الكويت لمصر من الجماعات الإرهابية دخول الكويت بإجراءات بها تحايل في الدخول، بالإضافة إلى أنهم معظمهم كان محسوبين من جبهة محمد كمال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن الصراعات داخل التنظيم متواجدة من أيام حسن البنا حتى القائمين حاليا، مضيفا انه لا يوجد إدارة واضحة للإخوان بمصر منذ عام 2013 يعد شيئ متعمد منهم بهذا.

وتابع أن الصراعات داخل التنظيم لقيادة التنظيم الإخوانى تصل إلى حد الاغتيال، مضيفا أن تنظيم الجماعة الإرهابية تحت رعاية مخابرات وتنظيم عالمى، مؤكدا ان التنظيم موجود وكامن وفى وقت ما سيتم الخروج، ومن يظن أن التنظيم سينتهى عند قتل جميع القيادات الإرهابية، التنظيم قائم حتى مقتلهم.