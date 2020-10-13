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ترامب يرقص على أنغام الموسيقى فى أول تجمع انتخابى له.. فيديو

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:27 م
ترامب يرقص على أنغام الموسيقى فى أول تجمع انتخابى له.. فيديو ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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تراقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنغام الموسيقى، فى أول تجمع انتخابي له، بعد إعلان علاجه من فيروس كورونا، وسط أنصاره بولاية فلوريدا، حيث استئناف حملته الانتخابية من الولاية، وذلك بعد إعلان طبيب البيت الأبيض أن فحوصات الرئيس جاءت سلبية.

وفي كلمته، أكد ترامب أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتي وصفها بـ"أهم انتخابات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية"، قائلا: "سوف أفوز بالانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة".

وبخصوص حالته الصحية، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "محصن" من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات".

وقال ترامب وسط حشد من مناصريه: "أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة، يقولون لي أنك محصن.. لا أعرف إلى كم من الوقت.. البعض يقول مدى الحياة.. وآخرين يؤكدون لمدة أربعة أشهر فقط".


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