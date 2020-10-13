اليوم السابع
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تجديد حبس المحامى أحمد البحقيرى فى اتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:56 م
تجديد حبس المحامى أحمد البحقيرى فى اتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص أحمد البحقيرى
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المحامى أحمد حمزة البحقيرى، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية بينهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ليجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما.


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