انخفاض سعر الدولار واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث شهد سعر الدولار واليورو انخفاضا، في حين شهد الجنيه الاسترلينى ارتفاعا، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.40 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع، مقابل 20.39 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع، مقابل 48.73 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء إذ عادو المتعاملون في السوق شراؤه، على الأخص مقابل العملات المناظرة الأعلى مخاطرة، بعد أن بدا أن السلطات الصينية تسعى لكبح ارتفاعات في اليوان سجلها في الآونة الأخيرة.

وخسر الدولار الأسترالي نحو نصف بالمئة، إذ تلقى ضربة إضافية من تقارير لوسائل الإعلام ذكرت أن الصيت أوقفت استيراد فحم من البلاد مع تدهور العلاقات بينهما.

لكن الإقبال على المخاطرة بصفة عامة تلقى الدعم من الأمل في أن يتغلب نائب الرئيس السابق جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر وأن يدفع تحفيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة فيروس كورونا.