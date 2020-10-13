انخفاض سعر الدولار واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.40 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع، مقابل 20.39 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع، مقابل 48.73 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.
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