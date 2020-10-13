اليوم انطلاق المؤتمر الصحفى للدورة الــ 67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية

كتبت أمل علام

ينطلق اليوم المؤتمر الصحفى للدورة الـــ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ولأول مرة خلال الفيديو، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسيتواصل عبر الإنترنت وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً فى إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الشريكة والمجتمع المدنى، لاستعراض ومناقشة القضايا الصحية خلال المؤتمر الصحفى، الذى سيعقد اليوم الموافق 13 أكتوبر 2020

من جانبه أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له، أنه على الرغم من أن معظم الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط ليست من بين الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، فقد عانت من نواحٍ عديدة.

وأضاف، العواقب الاجتماعية والاقتصادية وخيمة، والحالات تتزايد في الإقليم، ويجب على جميع البلدان أن تتحلى باليقظة، فلا يزال الفيروس ينتشر، ولا يزال معظم الناس عرضة للإصابة".

وأشار الى أنه، يمكن بسهولة خسارة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، مضيفا نحن نعمل من خلال مسرع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ومرفق كوفاكس، على ضمان إتاحة اللقاح بشكل منصف لجميع البلدان في الإقليم فور ثبوت مأمونيته وفعاليته.

وأكد أن أكثر من 180 دولة ملتزمة بجهود لقاح فيروس كورونا COVID-19، هذا الرقم، الذي حدّثته سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية ، هو زيادة عن 170 دولة بما في ذلك الصين أعلن عنها تحالف اللقاحات جافى GAVI يوم الجمعة.

أكدت كبيرة العلماء بالمنظمة، أن أكثر من 180 دولة التزمت بالمشاركة في جهود منظمة الصحة العالمية لتمويل لقاحات COVID-19 لتوزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وأضافت ، أن هذا الرقم، هو زيادة عن 170 دولة بما في ذلك الصين، أعلن عنها يوم الجمعة تحالف اللقاحات GAVI، الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية، في مبادرة كوفاكس COVAX ، لدعم لقاحات كورونا