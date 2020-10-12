دراسة: فيروس كورونا يمكن العيش لمدة شهر على الأسطح والنقود

كتبت أمل علام

كشفت دراسة أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة شهرعلى الأسطح، بما في ذلك شاشات الهواتف المحمولة، والأوراق النقدية، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا التاجي الجديد COVID-19 ، يمكن أن يعيش لمدة شهر تقريبًا على الأسطح مثل الأوراق النقدية الورقية، وشاشات الهاتف المحمول، والفولاذ المقاوم للصدأ، وما إلى ذلك، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews

وقال باحثون بمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، أن وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وجدت أن فيروس كورونا يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 28 يومًا على الأسطح، مما يشير إلى أن الفيروس يمكن أن يظل معديًا لفترات زمنية أطول بكثير مما يُعتقد عمومًا.

وجد الباحثون أيضًا، أن فيروس كورونا COVID-19 يعيش بشكل أفضل في درجات الحرارة الباردة.

الدراسة التي أُجريت في المركز الأسترالي للتأهب للأمراض (ACDP) في جيلونج، فيكتوريا، قام بقياس معدلات بقاء فيروس كورونا، على العديد من أنواع الأسطح الشائعة، أجرى الباحثون جميع التجارب في الظلام لإبطال أي تأثيرات للأشعة فوق البنفسجية.

وجد البحث أنه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية، يمكن للفيروس أن يعيش لمدة تقل عن 16 ساعة على القطن، ولمدة 24-48 ساعة على الزجاج والفولاذ والورق، عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، تمكن الفيروس من العيش على الأسطح الملساء، بما في ذلك الأوراق النقدية لمدة 28 يومًا.

توضح البيانات المقدمة في هذه الدراسة أنه يمكن العثور على فيروس كورونا المعدي على الأسطح غير المسامية، لمدة 28 يومًا على الأقل في درجة الحرارة والرطوبة المحيطة "20 درجة مئوية و 50%رطوبة نسبية".

وقالت نتائج الدراسة، إن زيادة درجة الحرارة مع الحفاظ على الرطوبة قللت بشكل كبير من بقاء الفيروس على قيد الحياة إلى أقل من 24 ساعة عند 40 درجة مئوية.

أظهرت الدراسات مؤخرًا أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يظل معديًا في الجسيمات المحمولة جواً لأكثر من 3 ساعات.

قال الدكتور لاري مارشال، الرئيس التنفيذي بهيئة البحوث الأسترالية"CSIRO "، إن تحديد المدة التي يظل فيها الفيروس على الأسطح، يتيح لنا التنبؤ بدقة أكبر وتخفيف انتشاره، والقيام بعمل أفضل لحماية شعبنا، نأمل أن تكسر هذه المجموعة من الحلول العلمية الحواجزبيننا، وتحويل التركيز إلى التعامل مع النقاط الساخنة للفيروسات المحددة، حتى نتمكن من إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

يعتقد الباحثون أن هذه النتائج، المنشورة في مجلة Virology Journal، يمكن أن تساعد في تحسين إجراءات تخفيف المخاطر لمنع انتشارفيروس كورونا COVID-19.