المراكز الأمريكية تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا اليوم

كتب أحمد عرفة

أعلنت المراكز الأمريكية عن تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 7 ملايين و817 ألفا و863 شخصا على الأقل، وذلك بعد تسجيل 13 ألفا و664 حالة إصابة اليوم.



وأشارت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ 215 ألفا و355 حالة، وذلك بعد تسجيل 270 حالة وفاة اليوم.