القائم بالأعمال الأمريكى فى كابول يتنقد عدوان طالبان ومخالفة اتفاق السلام

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قال القائم بالأعمال الأمريكى، فى كابول، روس ويلسون، اليوم،الثلاثاء، إن المستوى الحالي للعنف الذي تقوم به حركة طالبان المسلحة في جميع أنحاء أفغانستان "لا يتوافق مع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان"، ويجب إيقافه قبل أن يؤدي إلى "خسائر غير مقبولة في الأرواح وإلى الدمار".

وأضاف ويسلون - في تغريدة له اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء"خامة برس" الأفغانية - "أؤيد بشدة دعوة الجنرال الأمريكي أوستن ميلر لطالبان بوقف هجومها في إقليم هيلمند وبتخفيف وطأة العنف في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "هذا العنف، الذي لا يتوافق مع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، لا يؤدي سوى إلى خسائر غير مقبولة في الأرواح ودمار".

كما أوضح: "ينبغي إيقاف (هذا العنف) حتى يتسنى لجميع الأطراف التحرك صوب سلام دائم ثمة حاجة ماسة إليه من أجل جميع الأفغان".

وتأتي تصريحات ويلسون في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الدوليون قلقا إزاء تصاعد وتيرة العنف في جميع أرجاء أفغانستان، مستهدفة المسئولين الحكوميين والمدنيين لاسيما في الجزء الشمالي من البلاد.