العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار كافتيريا بمنطقة القومية بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل لقيط بجوار كافتيريا بمنطقة القومية، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى الزقازيق، برئاسة العميد علاء سليمان، مأمور القسم، والرائد أحمد جلال، رئيس المباحث، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.