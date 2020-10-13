اليوم السابع
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الصحة العالمية: معدلات الإصابات بكورونا تزايدت فى أوروبا والموجة الثانية تتصاعد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:35 م
الصحة العالمية: معدلات الإصابات بكورونا تزايدت فى أوروبا والموجة الثانية تتصاعد كورونا
كتب - محمد شرقاوى

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قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة كبيرة فى الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، مضيفا أن معدلات الإصابات بكورونا تزايدت فى أوروبا والموجة الثانية للفيروس تتصاعد.
وأضاف جمال عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن الإصابة مرة ثانية بقيروس كورونا نادر جدا حتى الآن، مضيفا أن هناك محاولات لتطوير أدوية ولقاحات كورونا عن طريق خلط من الأجسام المضادة.

وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من السيدات بسبب اختلاطهم المستمر بأطياف مختلفة، مضيفا أن الشباب أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المدرسين والمشرفين فى المدارس عليهم دول كبير فى توصيل المعلومة الصحية للطلبة حول الوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن هناك 10 لقاحات لكورونا فى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وحذر المواطنين بعد التخلى عن الإجراءات الاحترازية حتى يتم وجود لقاح أو علاج للفيروس.


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