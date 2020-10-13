الخرطوم (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، وأوضحت الوزارة - في بيان حول التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي اليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها حالتان في ولاية الخرطوم وواحدة في ولاية سنار (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ862 عينة سُجلت من بينها الحالات الجديدة.