وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 13 ألفًا و685 حالة بينها 836 وفاة، فضلًا عن تعافي 6764 شخصًا تعافوا.. مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.