السيطرة على حريق نشب بمخزن فى زفتى بالغربية

فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، علي حريق هائل نشب داخل إحدى مخازن البقالة التابعة لتاجر جملة، قبل امتداده إلى المنازل والمحال المجاورة .

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الخضار بمدينة زفتي، يفيد بنشوب حريق هائل داخل إحدى المخازن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية، سيطرت علي حريق هائل اندلع بشقة مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، الكائنة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد تسبب ماس كهربائي بثلاجة الطعام بالشقة في اشتعال النيران بغرفة المطبخ وامتدادها لباقي الغرف واشتعال النيران بباقي الشقة .

وكان العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بقيام اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب محافظ الغربية بالإبلاغ باندلاع أدخنة وألسنة نيران من شقته بمدينة كفرالزيات بعد إبلاغه من قبل الجيران بذلك، ومشاهدتهم بتصاعد الادخنة من نوافذ المنزل .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى المنزل، حيث تبين اشتعال النيران بالطابق الثاني من المنزل وتبين عدم تواجد احد فيه وتمت السيطرة على النيران واخمادها قبل امتدادها إلى باقي المنزل، وتبين من المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي بثلاجة الطعام بالمنزل ، مما أدى لاشتعال النيران وتم تحرير محضر بالواقعة وحصر للتلفيات .