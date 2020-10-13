اليوم السابع
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الحبس سنة لمتهم سرق وصلة مياه وزور أوراق المصالحة بالسيدة زينب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:13 م
الحبس سنة لمتهم سرق وصلة مياه وزور أوراق المصالحة بالسيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " إمام.م" بالحبس سنة ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بتزوير شهادة تصالح خاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم " إمام.م" وأخر سبق الحكم عليه، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول بتزوير محررات رسمية وهى " شهادة تصالح وتنازل" والمنسوبين صدورهما لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بأن أمداه بالبيانات والمعلومات الواجب توافرها، فقام المجهول باصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظف عام، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تقليد بواسطة الغير أختام جهات حكومية " شوكة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية"، بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة الذكر على غرار المحررات الصحيحة، واستعمالها لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول.
 
 
وشهدت المستشار القانونية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه قد تحرر للمتهم وأخر محضرين لسرقتهما مياه الشرب بتوصيله غير مرخص بها، بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، وتبين أن المتهم تقدم بمصالحة بغية الهرب من العقوبة وسداد قيمة المسروقات، إلا أنه وبفحص المصالحة تبين أنها مزورة ولم تصدر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة.
 
 

 


تزوير

تزوير محررات رسميه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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