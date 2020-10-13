كتب محمد صبحى

يرصد" اليوم السابع " تفاصيل البرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

(1) كلية الهندسة:

● هندسة الإليكترونيات والاتصالات.

● هندسة وعلوم الحاسب.

● هندسة القوى الكهربائية.

● الهندسة الصناعية والتصنيع.

● هندسة الميكاترونيات.

● هندسة وعلوم المواد.

● الهندسة الطبية الحيوية.

● انترنت الأشياء.

● النظم المدمجة.

● علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية والمحاكاة.

● أمن المعلومات السيبراني.

● هندسة الحوسبة الكمية.

● الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.

● هندسة مصادر الطاقة.

(2) كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات:

● المحاسبة ونظم المعلومات.

● إدارة الموارد البشرية.

● برنامج إدارة الأعمال MBA.

(3) معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا:

● علوم النانو.

● بيوتكنولوجي.

● الرياضيات الحسابية والتطبيقية.

● مواد الطاقة.

(4) برامج مهنية:

☆ الحفاظ على التراث (دبلوم، ماجستير).

(1) برامج مهنية:

● دراسات المحافظة على التراث.

● ريادة الأعمال والابتكار.

● الاستثمار والإدارة المالية.

● التسويق وإدارة الأعمال الدولية.

(2) التصنيع الدوائي.

(3) كلية الهندسة:

● الطاقة لصناعة النفط والغاز.

● المدن والمباني المستدامة الخضراء.

● هندسة العمليات الكيميائية.

● الفيزياء النووية والتكنولوجيا والكيمياء الخضراء.

● تكنولوجيا التصنيع المستدامة.

● تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

●طباعة الجرافين لاستخدامات الطاقة والإلكترونيات.