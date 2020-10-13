يرصد" اليوم السابع " تفاصيل البرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
(1) كلية الهندسة:
● هندسة الإليكترونيات والاتصالات.
● هندسة وعلوم الحاسب.
● هندسة القوى الكهربائية.
● الهندسة الصناعية والتصنيع.
● هندسة الميكاترونيات.
● هندسة وعلوم المواد.
● الهندسة الطبية الحيوية.
● انترنت الأشياء.
● النظم المدمجة.
● علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية والمحاكاة.
● أمن المعلومات السيبراني.
● هندسة الحوسبة الكمية.
● الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.
● هندسة مصادر الطاقة.
(2) كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات:
● المحاسبة ونظم المعلومات.
● إدارة الموارد البشرية.
● برنامج إدارة الأعمال MBA.
(3) معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا:
● علوم النانو.
● بيوتكنولوجي.
● الرياضيات الحسابية والتطبيقية.
● مواد الطاقة.
(4) برامج مهنية:
☆ الحفاظ على التراث (دبلوم، ماجستير).
(1) برامج مهنية:
● دراسات المحافظة على التراث.
● ريادة الأعمال والابتكار.
● الاستثمار والإدارة المالية.
● التسويق وإدارة الأعمال الدولية.
(2) التصنيع الدوائي.
(3) كلية الهندسة:
● الطاقة لصناعة النفط والغاز.
● المدن والمباني المستدامة الخضراء.
● هندسة العمليات الكيميائية.
● الفيزياء النووية والتكنولوجيا والكيمياء الخضراء.
● تكنولوجيا التصنيع المستدامة.
● تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
●طباعة الجرافين لاستخدامات الطاقة والإلكترونيات.
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