اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:06 ص
البرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد" اليوم السابع " تفاصيل البرامج الدراسية المتاحة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
(1) كلية الهندسة: 
● هندسة الإليكترونيات والاتصالات.
● هندسة وعلوم الحاسب.
● هندسة القوى الكهربائية.
● الهندسة الصناعية والتصنيع.
● هندسة الميكاترونيات.
● هندسة وعلوم المواد.
● الهندسة الطبية الحيوية.
● انترنت الأشياء.
● النظم المدمجة.
● علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية والمحاكاة.
● أمن المعلومات السيبراني.
● هندسة الحوسبة الكمية.
● الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.
● هندسة مصادر الطاقة.
 
(2) كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات:
● المحاسبة ونظم المعلومات.
● إدارة الموارد البشرية.
● برنامج إدارة الأعمال MBA.
 
(3) معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا:
● علوم النانو.
● بيوتكنولوجي.
● الرياضيات الحسابية والتطبيقية.
● مواد الطاقة.
 
(4) برامج مهنية:
☆ الحفاظ على التراث (دبلوم، ماجستير).
(1) برامج مهنية:
● دراسات المحافظة على التراث.
● ريادة الأعمال والابتكار.
● الاستثمار والإدارة المالية.
● التسويق وإدارة الأعمال الدولية.
(2) التصنيع الدوائي.
(3) كلية الهندسة:
● الطاقة لصناعة النفط والغاز.
● المدن والمباني المستدامة الخضراء.
● هندسة العمليات الكيميائية.
● الفيزياء النووية والتكنولوجيا والكيمياء الخضراء.
● تكنولوجيا التصنيع المستدامة.
● تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
●طباعة الجرافين لاستخدامات الطاقة والإلكترونيات.
 
 

السيسى

الجامعة المصرية اليابانية

اخبار مصرية

اخبار اليوم

البرامج الدراسية بالجامعة المصرية اليابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يوجه والجامعات تستجيب.. القيادات الجامعية تؤكد تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب بخريطة الأنشطة بالعام الدراسى الجديد.. التوعية بالتحديات وإنجازات الدولة فى مختلف المجالات و جامعة القاهرة تستعد بندوات أون لاين

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:52 م

السيسى يطالب الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:38 م

السيسى: استكمال تطوير التعليم يحتاج إلى تعاون المواطنين مع الدولة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:31 م

الرئيس السيسي للمصريين: "رغم كل التحديات هنقدر نتجاوز وننجح"

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة