ونقلت المصادر عن وزير الدولة الألماني للشئون الأوروبية مايكل روث قوله " من واجبنا المشترك ضمان التنسيق بشأن جميع الإجراءات التي تقيد حرية التنقل وإعطاء مواطنينا جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرار بشأن سفرهم".