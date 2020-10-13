فيينا (أ ش أ)

أبلغت وكالة الصحة الأوروبية وزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، بوضع النمسا على القائمة الحمراء فى مخاطر عدوى كورونا، وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم إن وزراء الاتحاد الأوروبي اعتمدوا آلية إشارة المرور لتحديد مخاطر عدوى كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، وأشارت إلى أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اعتمد التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن قيود السفر.