الاتحاد الأوروبى يتبنى معايير مشتركة جديدة لفرض قيود على السفر بسبب كورونا

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تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم، الثلاثاء، معايير مشتركة لتنسيق فرض قيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطنى، بسبب وباء كورونا، كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة.

ووافق الوزراء خلال اجتماع عقد في مدينة "لوكسمبورج" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية،اليوم ،الثلاثاء، على توصية - غير ملزمة - لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما امتنعت عدة دول عن التصويت بينهم لوكسمبورج.

وينص الاتفاق على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الاوروبي على المستوى الاقليمي مع رمز بألوان مشتركة وفقا لمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر.

وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الاصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الأخيرة ومعدل ايجابية الفحوصات. وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفا جدا.

وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية او حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.

وكانت عدة دول في جميع أنحاء أوروبا قد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تسجيل نجاح في إبطاء تفشي الوباء في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلنت الغالبية العظمى من الدول عن تسجيل إصابات أكثر من تلك التي تم تسجيلها خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس في وقت سابق من هذا العام.