اطمن على نفسك.. تحاليل وفحوصات طبية تكشف إصابتك بالجفاف

كتبت فاطمة خليل

الجفاف هو فقدان مفرط للماء من أنسجة الجسم، وغالبًا ما يكون مصحوبًا باختلال في توازن الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد ومعادن أخرى، ويمكن أن يحدث عند فقدان السوائل وعدم استبدالها بشكل كافٍ، خاصةً عندما لا يشرب الفرد ما يكفي من السوائل لا توجد أعراض للجفاف المبكر؛ يمكن أن يسبب الجفاف الخفيف أو المتوسط ​​أعراضًا تشمل: العطش، والتعب، وتشنجات العضلات، والدوخة، والصداع، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز التحاليل لاكتشاف إصابتك بالجفاف.

أبرز التحاليل لاكتشاف إصابتك بالجفاف



غالبًا ما يعتمد تشخيص الجفاف على العلامات والأعراض السريرية، ويتم إعطاء العلاج المناسب لا يلزم إجراء الاختبارات المعملية عادةً للجفاف الخفيف إلى المتوسط​​، ولكن يمكن استخدام مجموعة متنوعة من التقييمات غير المختبرية لتقييم حالة الفرد المصاب بعلامات وأعراض أكثر خطورة.

التقييمات غير المختبرية تشمل تقييم:

-انتاج البول وانتاج الدموع

-فحص جفاف الجلد والأغشية المخاطية

-معدل التنفس - هل هو سريع؟

-معدل ضربات القلب - هل هو سريع؟

-ضغط الدم - هل هو منخفض؟

-تورم الجلد - عندما يتم قرص ثنية الجلد ثم تحريرها، هل ترتد مرة أخرى في الشكل أم تسترخي ببطء فقط؟

-معدل إعادة تعبئة الشعيرات الدموية - هل هو أبطأ من المعتاد؟ لإجراء هذا التقييم، يتم الضغط على أظافر المريض حتى يتحول إلى اللون الأبيض، مما يشير إلى خروج الدم بالقوة ثم يتم تحرير الضغط يتم ملاحظة الوقت الذي يستغرقه تحول الظفر إلى اللون الوردي مرة أخرى، مما يشير إلى عودة الدم.

-شكل العيون.

- فقدان الوعي

اختبارات وتحاليل المعمل

في حالات الجفاف الشديد، يُطلب إجراء الفحوصات المخبرية في كثير من الأحيان لتحديد اختلالات المعادن وتقييم وظائف الكلى والحالة الصحية العامة إذا تم العثور على اختلالات، فيمكن إجراء اختبار تسلسلي لمراقبة الشخص بمرور الوقت واستجابته للعلاج قد يشمل الاختبار:

-لوحة التمثيل الغذائي الأساسية (BMP) - يمكن أن توفر هذه اللوحة من الاختبارات معلومات عن الصحة العامة بالإضافة إلى التوازن الحمضي القاعدي ووظيفة الكلى:

-المنحلات بالكهرباء (الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد وبيكربونات (CO2))

BUN (نيتروجين اليوريا في الدم) والكرياتينين، لتقييم وظائف الكلى ؛ وغالبًا ما تزداد هذه في حالة الجفاف أيضًا.

-تحليل البول - لتقييم كمية البول التي يتم إنتاجها وفحص لونها وتركيزها

-تعداد الدم الكامل (CBC) - لتقييم خلايا الدم والتوازن بين الأجزاء الصلبة والسائلة في الدم؛ على وجه التحديد ، عنصر واحد ، الهيماتوكريت ، يمكن أن يرتفع مع الجفاف.

-الجلوكوز - لاكتشاف المستوى المرتفع الذي قد يشير إلى مرض السكري غير المنضبط

-البول - يقيّم توازن الماء في الجسم

إذا كان سبب الجفاف واضحًا ، فعادةً لا يلزم إجراء اختبار آخر ومع ذلك ، يمكن إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات عندما يكون السبب غير معروف ، لتشخيص ومعالجة الحالات الأساسية ، مثل تلك المرتبطة بالإسهال المطول أو القيء.

مزرعة البراز - للبحث عن عدوى بكتيرية كسبب للإسهالتحليل بكتيريا المطثية العسيرة .تحليل O&P - للكشف عن الطفيليات المعوية

يمكن إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات الأخرى اعتمادًا على ما يُشتبه في أنه السبب الأساسي للعلامات والأعراض ، مثل:

-كيتونات الدم - لتقييم الحماض الكيتوني السكري

-فحص تعاطي المخدرات - لاكتشاف الجرعة الزائدة

-لوحة الكبد - للكشف عن أمراض الكبد

-الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) - نادرًا ما يساعد في تشخيص نقص السكر الكاذب

-الكورتيزول - للكشف عن مرض أديسون