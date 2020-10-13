إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك اليوم بمقر وزارة التضامن ، وفي ضوء تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، ولاسيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته الدكتور نيفين القباج مع رؤساء 24 جامعة حكومية وهى (عين شمس وحلوان والفيوم وبني سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، السادات، المنوفية ، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد ، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، السويس) للتشاور حول آليات إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى بالجامعات والمهام والأدوار والمسؤليات المنوطة بها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعماً كبيراً في تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

ومن جهته، أكد الدكتور عثمان شعلان أن المؤسسات التعليمية تقوم بدور حيوي في صناعة أجيال المستقبل ودعم المجتمع بكوادر ناجحة في كافة المجالات من خلال تنفيذ برامج محددة تساهم في تلبية احتياجات الفرد وتنمية المجتمع بالإضافة إلي الشعور بالمسئولية المجتمعية ، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ الإستراتيجيات الهادفة لبناء النشئ والشباب وحمايتهم إجتماعياً وتأهيلهم وتثقيفهم وتشجيعهم علي المشاركة في تنمية موارد الدولة والتفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا بالمجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء الوحدة داخل الجامعة يضمن استدامة التواصل وتحقيق التكامل مع وزارة التضامن الإجتماعي في سبيل استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل والتعرف على المشكلات التى تواجه الطلاب بهدف حلها وتقديم حزمة من الخدمات الإجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي بإعتباره شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.