إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أمام كوبرى الصوة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث بين سيارة ودراجة بخارية أمام كوبرى الصوة دائرة مركز أبوحماد بالشرقية، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام كوبرى الصوة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية،نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى،وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.