أول اجتماع للمعينين بمجلس الشيوخ فى مقر ائتلاف دعم مصر.. صور

كتب محمود العمرى

ينشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب قبل الإعلان الرسمي عن القائمة، والمتجمعين حاليا في مقر ائتلاف دعم مصر

النظرة الأولى على قائمة الأسماء المتاحة للمعينين في مجلس الشيوخ يكشف كيف تتسم القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة ،

وضمت قائمة الأسماء

هدى جمال عبد الناصر

سامح عاشور

فرج الدري

يحيي الفخراني

سميرة عبد العزيز

مصطفى شردي

محمود الكردوسى

عماد الدين حسين

إبراهيم حجازى

محمود مسلم

طارق سعدة

سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق

سما سليمان رئيس وحدة بمركز المعلومات

‏د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ

محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ

‏عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ

‏محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي عضوا بمجلس الشيوخ

‏طارق سعده نقيب الاعلاميين عضوا بمجلس الشيوخ

‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضوا بمجلس الشيوخ

محمود سيد محمود

محمد محمود ثروت

ابراهيم السيد عقيله

محمد فرج حافظ

حافظ ابوشوشة

يحي شوقي محمد

احمد عبدالعزيز محمد

محمد عبدالسلام

رمضان سرحان

محمد محمد زكي

السعدي عبدالحميد

هاني حمدي

ايهاب زكريا عطالله

عياد راغب

جميل حليم حبيب

محمد صلاح الدين بدري

اللواء هارون ابوسحلي

خلف الزناتي نقيب المعلمين عضوا بمجلس الشيوخ

‏د محب الرافعي وزير التربيه والتعليم الاسبق عضوا بمجلس الشيوخ

الدكتور محمد صلاح البدري

الدكتور دكتور رياض اسماعيل، عميد كلية زراعة شمال سيناء.

عبد العزيز النحاس ، نائب رئيس حزب الوفد

أشرف ثابت

محمد سميرعبد الجليل

خالد عبد المنعم قنديل

هاني صلاح محمد

محمد شوقي

أحمد عبد الله

جميل حليم