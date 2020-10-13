أخبار مصر اليوم.. الحكومة تطرح 1657 مصنعا جديدا للمستثمرين فى 7 محافظات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها طرح الحكومة 1657 مصنعا جديدا للمستثمرين فى 7 محافظات، وإعلان موقع التنسيق نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وتحذير وزير الأوقاف من زيادة السكان والتأكيد على أن تنظيم الإنجاب ضرورة وطنية وشرعية.



وفيما يلى موجز أخبار مصر اليوم..





الحكومة تطرح اليوم 1657 مصنعا جديدا للمستثمرين فى 7 محافظات



أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إتاحة كراسات شروط 1657 وحدة صناعية بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى 2 نوفمبر 2020 في 7 محافظات، ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.





موقع التنسيق يعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة



أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال التنسيق، الانتهاء من أعمال مرحلة تقليل الاغتراب، بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة للعام الجامعى 2020 2021 .





اعرف شروط تعيين الـ100 عضو بالشيوخ وحقوقهم قبل ساعات من إعلان الأسماء



من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بأسماء المعينين بمجلس الشيوخ، ويبلغ عددهم (100) عضو، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري. وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا كل ما يتعلق بالتعيين من ضوابط، ووضع العضو المعين في الحقوق والواجبات، وكذا تنظيم حالات خلو مكان أي منهم في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:





مباحثات بين شكري ونظيريه العراقي والأردني لمناقشة قضايا المنطقة



عقد وزراء خارجية كل من مصر والعراق والاردن، اجتماعا لآلية التنسيق الثلاثى في القاهرة اليوم، لبحث اتفاقيات بين البلدان الثلاثة.





إنجازات السيسي.. رحلة صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا والنجاح فى تحقيق معدل نمو موجب رغم التراجع العالمي.. مجموعة الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة منذ فبراير 2020.. 3 عوامل رئيسية ساعدت على الصمود



مثلت أزمة كورونا أكبر خطر على الاقتصاد العالمى وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات النمو العالمية وانخفاضها فى معظم الدول الكبيرة والصغيرة، ولكن مصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو موجب فى ظل هذه الأزمة وهذا ما وضعها من ضمن افضل الدول وفقا للتقارير الدولية العالمية.





وزير الأوقاف يحذر من زيادة السكان: تنظيم الإنجاب ضرورة وطنية وشرعية



أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية هذا العام فى حدود مليون و800 ألف نسمة زيادة، وهناك كثير من الدول إجمالى عدد سكان الدولة أقل من هذه الزيادة التى تحدث فى مصر، أى نحتاج إلى نحو 2000 مدرسة، ونحو 40 ألف معلم و10 آلاف عامل وهذا فى مجال التعليم فقط، وهناك دراسة تقول "جامعة لكل مليون نسمة" أى نحتاج جامعتين لهذه الزيادة، و900 ألف وحدة سكنية.





شهادات العارضين بمعرض تراثنا تؤكد: فرصة قوية لتعافي مبيعات الصناعات اليدوية.. مصممة حُلى: الناس متحمسة للمعرض بعد فترة إغلاق كورونا.. والطباعة على المنسوجات تستفيد من التنظيم والزخم الكبير للمعرض.. فيديو



التقى اليوم السابع خلال جولة بمعرض تراثنا مع عدد من العارضين فى قطاعات إنتاجية مختلفة، والجميع أكد أن المعرض فرصة قوية للتعافى وتحقيق مبيعات بعد فترة الإغلاق الكبيرة جراء أزمة فيروس كورونا التى سببت شبه توقف تام لحركة البيع بالفترة من مارس حتى يونيو 2020.





تحدى إنجازات الرئيس في 3 دقائق.. طرح 1657 وحدة جديدة بالمجمعات الصناعية بـ7 محافظات.. نيفين جامع: تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل الحصول على الوحدات.. تخفيض سعر كراسة الشروط لـ300 جنيه.. الإيجار يبدأ من 20جنيها للمتر



طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم كراسات الشروط لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال فى 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر فى عدة أنشطة صناعية متنوعة.





53 بئرا جديدا للغاز على خريطة الإنتاج بمعدل 1835 مليون قدم مكعب يوميا



كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم وضع نحو 53 بئرا جديدا للغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج خلال عام 2019.





مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخرين فى تبادل لإطلاق النار بدمياط



لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بدمياط مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران، وتم وضبط آخر وربة منزل وقطعتى سلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصةً مرتكبى جرائم السرقات بالإكراة.





ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى العالم لأكثر من 2.2 مليون خلال أسبوع



أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2.2 مليون، والتي تعد أعلى زيادة في خلال أسبوع منذ بداية الوباء، وذكرت المنظمة العالمية - في بيان أوردته اليوم الثلاثاء قناة (روسيا اليوم) - أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بحوالي 39 ألفا، وهو ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق.





هولندا تمنح العاملين بالمنزل زيادات بسبب تكاليف المشروبات الساخنة وورق الحمام



كشفت دراسة هولندية جديدة، أن العمل من المنزل، والذى أصبح سمة سائدة، خلال فترة الإغلاق الكلى الناجم عن جائحة كورونا، يكلف العاملين نحو 2 يورو أي ما يعادل 2.36 دولار إضافيا بشكل يومي، وهو ما يتمثل فى ثمن الفواتير وورق الحمام والمشروبات الساخنة، وأنه يتعين على الموظفين مطالبة رؤسائهم في العمل بصرف هذا المبلغ لهم.

أبل تعلن رسميا عن سلسلة هواتف iPhone 12 اليوم



تستعد شركة أبل، اليوم، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة لعقد فعاليات مؤتمرها ‘Hi, Speed"، والذى ستعلن خلاله الشركة عن سلسلة iPhone 12 المنتظرة من كل متابعي عملاق صناعة الآيفون، وكانت ظهرت الفترة السابقة تسريبات عديدة عن السلسلة.





غموض موقف فرجانى ساسى من المشاركة أمام الرجاء



حالة من الغموض سيطرت على موقف التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك حول مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى، والذى أعلن دخوله العزل برغبته لمدة 5 أيام فى حجر صحى بعد مخالطته لأحد لاعبى منتخب تونس المصاب بفيروس كورونا، وتحوم الشكوك حول قدرة ساسى علي اللحاق بالمباراة خاصة أنه حال التأكد من دخوله العزل المنزلى فإنه لن يكون جاهز فنيا للمشاركة فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.





الأهلى يصطحب كهربا لرحلة المغرب لمواجهة الوداد



استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على اصطحاب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لرحلة المغرب لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي سفر كهربا مع الفريق رغم أنه غير جاهز طبياً للمباراة المرتقبة بعد خروج من مباراة بيراميدز أول أمس الأحد، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، والتى غادرها كهربا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.