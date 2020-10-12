وكالة الطاقة تعدل بالزيادة توقعات الطلب على الغاز فى 2020 بسبب وباء كورونا

رويترز

عدلت وكالة الطاقة الدولية، بالزيادة توقعها للطلب العالمي على الغاز في العام الجارى، لكنها ما زالت تتنبأ بأكبر انخفاض على الإطلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس، اليوم ،الاثنين، إنها تتوقع الآن انخفاض الطلب على الغاز ثلاثة بالمئة على أساس سنوي أو ما يعادل 120 مليار متر مكعب إلى 3886 مليار متر مكعب.

وفي يونيو حزيران، توقعت الوكالة انخفاضا أربعة بالمئة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب.

وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية فى، بيان بعد نشرها مراجعة الأمن العالمي للغاز 2020 "الطلب العالمي على الغاز يتعافى بشكل تدريجي منذ يونيو حزيران، مدفوعا في الأساس بالأسواق الناشئة".

لكنه حذر من افتراض العودة إلى الوضع الطبيعي، إذ أن الأزمة الحالية يمكن أن تكون لها تداعيات تستمر فترة طويلة.

وقالت وكالة الطاقة إن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مجددا واحتمال استمرار الجائحة لفترة طويلة يغلفان بالضبابية توقعات 2021.

وتتوقع الوكالة حاليا انتعاش الطلب ثلاثة بالمئة على أساس سنوي أو نحو 130 مليار متر مكعب إلى 4014 مليار متر مكعب في العام القادم.

وقالت الوكالة إن سوق الغاز الطبيعي المسال لعبت دورا رئيسيا في التكيف مع انخفاض الطلب، في ظل انخفاض صادرات الغاز المسال عالميا 17 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو.

وقالت "في هذا السياق الاستثنائي، أنشطة التعاقد على الغاز الطبيعي المسال انهارت من مستواها المرتفع البالغ 95 مليار متر مكعب في 2018 إلى نحو 35 مليار متر مكعب في أول تسعة أشهر من 2020".