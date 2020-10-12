وزيرة التضامن: ندعم أكثر من مليون طالب لاستكمال دراستهم شرط التفوق

إبراهيم سعيد

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ان الوزارة تحملت المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا في تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامي عمرو خليل،: نعمل على تدخل الوزارة للرفع مستوى المعيشي للأسرة والقرى الفقيرة ونشجع الأولاد لاتخاذهم فرص تعليم جيدة من خلال برنامج تكافل ونسعى للقضاء عدم تسريب الأبناء من التعليم ونعمل على مواجهة الفقر عبر تنمية لأسرة والمجتمع المحلى ونحن ندعم مليون طالب وطالبة وندعم الاسرة الفقيرة عبر مساعدتهم لذلك ندعم اكثر من مليون طالب لاستكمال دراستهم.

وتابعت: ندعم 7 الالف طالب جامعي من طلاب تكافل بكافة المصروفات، مشيرا ان هناك اتفاق مع وزير التعليم العالي لدفع مصروفات مليون طالب في الجامعات.

وأكدت أن الدولة هدفها الاستثمار في الشباب المصري عبر التعليم الجيد و ندعو بالتربية الإيجابية لدى الأطفال تجنبا الى الرقابة الاسرية وتحية لكل فتاة تواجه ظاهرة التنمر الإلكتروني وندعم الفتيات لمواجهة التنمر والتحرش الإلكتروني والاسرة عليها دور كبير.