هزة أرضية بدرجة 4.4 بمقياس ريختر فى ولاية القضارف بالسودان

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أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان، أن إحدى محطاتها، رصدت اليوم الإثنين، هزة أرضية بولاية القضارف (شرق السودان).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الهزة شدتها 4.4 درجة بمقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات .

وأشارت إلى أن هزة أخرى كانت حدثت في ذات المنطقة في اربعينات القرن الماضي، بقوة مشابهة.