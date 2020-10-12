اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يعلن تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل (صور)

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:10 م
نائب محافظ المنيا يعلن تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل (صور) نائب محافظ المنيا يتفقد الأسواق
المنيا-حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، الحالة العامة بشوارع المدينة، وذلك بحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "وهم هيام فاروق ومحمد حسان ".

كما تم تنفيذ حملة مكبره بالتعاون مع قوة شرطة المرافق، لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالحفاظ على التباعد عن حرم الطريق، وإعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا.

شملت الحملة المرور على ميدان عمر أفندى بحى وسط المدينة مروراً بشارع الحسيني، وشارع طه حسين بحى شمال المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل، وذلك ضمن خطة المحافظة لممثلى البرنامج، بهدف التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

 

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