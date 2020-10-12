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مندوب السعودية بالأمم المتحدة يطالب باتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:54 م
مندوب السعودية بالأمم المتحدة يطالب باتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووى عبد الله المعلمى
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب السعودية فى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمى، اليوم الإثنين، أن دعم إيران للميليشيات فى المنطقة انتهاك للقرارات الأممية.

وفقا لقناة العربية الحدث، أكد مندوب السعودية فى الأمم المتحدة أهمية الجهود التى تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية فى ظل توفر إجماع دولى ورغبة إقليمية ملحة فى جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

ولفت السفير عبد الله المعلمى، إلى أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووى بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنيًَا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعرب السفير عبدالله المعلمى، عن بالغ قلق السعودية تجاه استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتى كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيرانى من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى الدولى مع إيران، الأمر الذى يعد استمراراً للتصعيد الإيرانى فى مسلسل التجاوزات التى انعكست خلال التقارير السابقة التى أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أهمية وجود اتفاق دولى شامل حيال برنامج إيران النووى، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووى، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار فى المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب.

 


السعوديه

ايران

عبد الله المعلمى

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