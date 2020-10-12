مطران شبرا وتوابعها يدشن كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولى بقليوب المحطة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولى بقليوب المحطة، وسط فرحة من أبناء كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولى قليوب المحطة، وذلك بحضور عدد من الأباء الكهنة وابناء الكنيسة، حيث كانت هناك فرحة كبيرة من كل شعب الكنيسة.

كما دشن مطران شبرا الخيمة وتوابعها عدد من المذابح بالكنيسة وهم المذبح الرئيسى باسم الأنبا أثناسيوس الرسولى، والمذبح الجانبى الأيمن باسم السيدة العذراء، والمذبح الجانبى باسم القديس تكلاهيمانوت والقديس ونس، كما دشن نيافته المعمودية وأوانى المذبح.

كانت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أصدرت بيانا إعلاميا، بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، تؤكد فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا تدعم مرشحا بعينه على حساب باقى المرشحين.

وجاء نص البيان على النحو التالى: "ترحب الكنيسة بجميع المرشحين، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل، فلا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّة حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين".

وتابع بيان مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها: تدعو الكنيسة جميع أفراد الشعب للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري وأيضا وصية إلهية، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم وازدهار".



تدشين الكنيسة الجديدة بقليوب المحطة



تدشين الكنيسة الجديدة



خلال تدشين الكنيسة الجديدة