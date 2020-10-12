محافظ الدقهلية يقرر تحويل كافتيريا قديمة لعناية مركزة بـ6 ملايين جنيه.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على البدء فى إنشاء وحدة عناية مركزة جديدة استغلالا لمكان كافيتريا قديمة غير مستغلة داخل المستشفى الدولى، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه بمساهمات المجتمع المدنى. جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ بافتتاح قسم عناية القلب والصدر الجديد الأطفال بسعة 7 أسرة بالجهود الذاتية وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمود راشد، والدكتور أحمد مختار، والدكتور أسماء النقراشى متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة.

كما تفقد المحافظ، الموقع المقرر له نقل المشرحة القديمة له ووجه بتنفيذها على مستوى متميز، كما وجه المحافظ لضرورة توفير أماكن انتظار لائقة للمترددين لإجراء تحاليل Pcr للمسافرين للخارج عملا على راحتهم، وكذا ضرورة استغلال الفراغات المتسعة داخل المستشفى فيما يعود على الارتقاء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من المرضى والمترددين على المستشفى.

واطمأن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وفى مقر الموقع المزمع إنشاء وحدة عناية عامة به، وجه المحافظ للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بسرعة إعداد دراسة لاستغلال الفراغات لزيادة عدد الأسرة بها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى بها، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الفكرة بمساعدة المجتمع المدنى لتوفير ما يلزم من إمكانيات لتنفيذها بالمستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدنى بها مع الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وأيضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

وفى لفتة إنسانية استجاب المحافظ لمطلب أحد المواطنين لإجراء عملية جراحية عاجلة لنجله وكلف مدير المستشفى بإنهاء الإجراءات اللازمة للعملية اليوم، وسرعة إجرائها ومتابعة حالته حتى تماثله للشفاء، وفى متابعته لحالة المرضى بالمستشفى العام. أكد المحافظ للأطباء وهيئات التمريض أن الكلمة الطيبة للمريض مؤثرة كثيرا فى الحالة الصحية والنفسية للمريض وتأتى فى المقدمة مع حسن أداء الخدمة الطبية له.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، والمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.