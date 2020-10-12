محافظ البحيرة يعلن صرف 107 مليون جنيه لـ 224 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

البحيرة – ناصر جودة

قال اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إن إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل بمحافظة البحيرة بلغ 123186 مستفيد بإجمالى مبالغ منصرفة 62 مليون جنيه كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة بنطاق المحافظة 100755 مستفيد بإجمالى مبالغ منصرفة 45 مليون و 340 الف جنيه.

وذلك فى اطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لتلك الأسر بهدف دعم محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم راتب شهرى وتأمين صحى من خلال برنامج " تكافل وكرامة " الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

يهدف برنامج تكافل إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 سنة كما يهدف برنامج كرامه الى تقديم دعم مادى للأفراد والأسر الأكثر فقراً و كبار السن فوق 65 سنة و لحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

واستعرض المحافظ نشاط مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة خلال الفترة من 26 أغسطس 2020 وحتى25 سبتمبر 2020 حيث بلغت عدد حالات مساعدات التكافل الاجتماعى 1020 حالة بإجمالى مبالغ منصرفة 147 ألف جنيه كما بلغت عدد حالات مساعدات الضمان الاجتماعى 30030 حالة بإجمالى مبالغ منصرفة 9 مليون و 167 ألف جنيه كما تم :-

- تنفيذ 99 مشروع أسر منتجه خلال شهر سبتمبر الماضى بمبلغ 574 ألف جنيه وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع ( 99 ) أسرة.

وبشأن نشاط إدارة الاسرة والطفولة تم عمل 35 معاينة نهائية لحضانات تحت الترخيص بالإدارات المختلفة وإصدار 10 ترخيص لحضانات فى الإدارات المختلفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات والإقرارات على الحضانات والإجراءات الاحترازية لفتح الحضانات.

* تم إعادة فتح عدد من الحضانات المرخصة بالمراكز المختلفة بعد عمل التجديد لها واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية (کاشف حراری وحجرة عزل ومطهرات وأدوات نظافة) .

* تدريب عدد من المشرفات بمركز ادکو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور عن طريق جمعية تدريب العاملين عن كيفية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالحضانات .

كما أشار مدير مديرية التضامن الاجتماعى إلى جهود مراكز التكوين المهنى حيث تضم المديرية 5 مراكز وهى مراكز تكوين مهنى (أبو الريش - منشأة بولين بكفر الدوار- بسنتواى أبو حمص- كفر بولين كوم حمادة - ادكو ) والنشاط الانتاجى لتلك المراكز من انتاج مشغولات متميزة تقدر بـ 12 الف جنيه للحد من جشع واحتكار بعض التجار فى منتجات ( خياطة ـ حدادة ـ نجارة ـ دهانات ) بالاضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدنى حيث تم ضمن مبادرة "طاقه نور" الكشف على 1500 مواطن للحد من اخطار أمراض العيون.

كما يتم التنسيق والتواصل وزارة الأوقاف لتوزيع صكوك الأضاحى على القرى الأكثر احتياجا بنطاق محافظة البحيرة حيث تم حتى الآن استلام وتوزيع 40 طن لحوم على مستحقيها.