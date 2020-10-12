محافظ أسوان: أتوبيس طائر يفاجئ المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الجديد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها للاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني على مختلف مدارس المحافظة ، وهو الذي سيتوازي مع قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة ، بجانب توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين ، بالإضافة إلى زائرة صحية وغرفة للعزل ، فضلاً عن تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول حتى لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل.

ولفت المحافظ، إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المباني والأسوار وغرف التعليم من بعد مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية ، علاوة على الإسراع بتسليم الكتب المدرسية وتحقيق التوزيع المطلوب للمعلمين لسد العجز ، فضلاً عن وضع جداول لفصول التقوية والإعلان عنها .



تجهيز المدارس للعام الدراسى الجديد (1)



تجهيز المدارس للعام الدراسى الجديد (2)



تجهيز المدارس للعام الدراسى الجديد (3)