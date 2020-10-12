اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:24 م
محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، معرضا مفتوحا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل، ويستمر حتى غد الثلاثاء، حيث شارك فى المعرض شباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمنتجاتهم، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم بالمجان وتحقيق عائد مادى من بيعها وأيضا منتجات أكثر من جمعية من داخل محافظة الجيزة.
 
وأكدت المحافظة، أنه على من يرغب في المشاركة فى معارض جهاز رعاية وتشغيل الشباب والحصول على فرصة لتسويق المنتجات بالمجان التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.
 
وفى السياق ذاته، أعلنت محافظة الجيزة عن قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يومى الأربعاء والخميس 14، و15 أكتوبر الجارى، حيث سيكون اليوم الأول بحضور مسئول (hr) لأحد المطاعم لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف وهى:-
 
1 - عضو فريق.. الراتب 2700 جنيه – 9 ساعات عمل - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
2 - مديرين افرع ومساعدين.. الراتب يبدأ من 5000 جنية يشترط خبرة - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
3- مندوبين توصيل طلبات.. الراتب يبدأ من 2000 جنية + نسبة على الاوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
4 - سائق رخصة أولى وثانية.. الراتب يبدأ من 3200 جنية + نسبة على الاوردر - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
وفى اليوم الثانى لأحدى شركات الأدوية بحضور مسئول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هى :-
1/ مندوب مبيعات – السن (من 22-30 ) المؤهل ( فوق متوسط – مؤهل عالى ) المرتب يبدأ من 2000 جنية + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحى واجتماعى .
ويتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.


الجيزة

تشغيل الشباب

منتجات الشباب

فيصل

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