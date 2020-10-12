اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تزور كلية طب أسنان المنوفية لتجهيزها للدراسة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:51 م
لجنة المجلس الأعلى للجامعات تزور كلية طب أسنان المنوفية لتجهيزها للدراسة جانب من لقاء رئيس جامعة المنوفية بلجنة المجلس الأعلى للجامعات
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات فى زيارتها الثانية لتفقد كلية طب الأسنان ، ومتابعة ماتم من تجهيزات ووضع التقرير النهائى لإمكانية بدء الدراسة بها للعام الدراسى الجديد  2020 /2021 .

تم عرض تقرير مصور عن مبنى الكلية المكون من دور أرضى وسبعة أدوار علوية يضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة ، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملى ومكاتب إدارية ، وعرض لحجم الأعمال والتجهيزات التى تمت بالكلية .

وقد أكد رئيس الجامعة أن الكلية تم تجهيزها على أحدث مستوى طبقا للمعايير الهندسية ومعايير الجودة التعليمية ، لتكون إضافة متميزة لكليات الجامعة ومحافظات الدلتا لتأهيل خريجين أكفاء فى مجالات التخصص بطب الأسنان والنهوض بمستوى الخدمة الطبية فى مختلف أقسام الكلية وتخصصاتها.

وعقب اللقاء قامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور أيمن على عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة بمرافقة اللجنة إلى مبنى الكلية وتفقد جميع وحداتها لوضع تقريرها النهائي .

 

 


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفيه

كلية طب الاسنان

لجنة المجلس الأعلى للجامعات

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة