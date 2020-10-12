لجنة المجلس الأعلى للجامعات تزور كلية طب أسنان المنوفية لتجهيزها للدراسة

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات فى زيارتها الثانية لتفقد كلية طب الأسنان ، ومتابعة ماتم من تجهيزات ووضع التقرير النهائى لإمكانية بدء الدراسة بها للعام الدراسى الجديد 2020 /2021 .

تم عرض تقرير مصور عن مبنى الكلية المكون من دور أرضى وسبعة أدوار علوية يضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة ، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملى ومكاتب إدارية ، وعرض لحجم الأعمال والتجهيزات التى تمت بالكلية .

وقد أكد رئيس الجامعة أن الكلية تم تجهيزها على أحدث مستوى طبقا للمعايير الهندسية ومعايير الجودة التعليمية ، لتكون إضافة متميزة لكليات الجامعة ومحافظات الدلتا لتأهيل خريجين أكفاء فى مجالات التخصص بطب الأسنان والنهوض بمستوى الخدمة الطبية فى مختلف أقسام الكلية وتخصصاتها.

وعقب اللقاء قامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور أيمن على عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة بمرافقة اللجنة إلى مبنى الكلية وتفقد جميع وحداتها لوضع تقريرها النهائي .