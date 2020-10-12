قصف صاروخى على جبل الزاوية فى ريف إدلب الجنوبى بسوريا

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السوري، وجود قصف صاروخي على جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السوري، أن الانفجارات التى شهدتها ريف إدلب الشمالى تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة فى ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن الانفجارات دمرت ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لجماعات متطرفة غير سورية.

وقبلها أكد المرصد السوري، حدوث انفجارات فى ريف إدلب الشمالى، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.