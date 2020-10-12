فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق ببنى سويف الأربعاء القادم لصيانة المُغذيات

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف ، أنه تقرر فصل التيار بداية من الساعة 8 صباحا ، حتى الساعة 2 ظهرا،يوم الأربعاء المقبل،14 أكتوبر الجارى عن مناطق ( الصالون الأخضر، شارع أحمد عرابى،السنترال، مستشفى الهلال، مستشفى الزهراء) بمدينة بنى سويف،وذلك لإجراء صيانة لمغذى الإسعاف والتليفونات.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ " القطع المؤقت " واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.