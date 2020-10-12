صرف دفعة تعويضات لـ 30 مواطنا من رفح في شمال سيناء.. اعرف الأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

اعتمد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، كشوف صرف تعويضات لـ 30 مواطنا من أهالى المدينة، وأعلن مجلس مدينة رفح فى بيان له أن أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة، وتم دفع المبالغ الخاصة بـ 15 منهم الإثنين 12 أكتوبر //2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف، الخميس 15 أكتوبر 2020، كما تم دفع المبالغ الخاصة بعدد 15 اخرين الأحد 11 أكتوبر2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

وسبق وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، صرف تعويضات ل 30 مواطنا، واوضح بيان نشره مجلس المدينة أسماء مستحقى التعويض والمبالغ المقررة:

وجاء فى البيان أن أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة، تم دفع المبالغ الخاصة بهم الإثنين 24 أغسطس 2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

ونبه بيان المجلس مواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة .

وسبقه الاعلان عن دفعات صرف تعويضات للمواطنين اعلن عنها فى 23/8/2020، 20/7/2020 ، 15/7/2020 ، 13/7/2020 ، و17/6/2020 ، 15/6/2020 ،10/6/2020 ، 7/6/2020 ، 4/6/2020.

وكلف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهات التنفيذية بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب.

وشدد المحافظ على بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس مدن العريش ورفح، ومدير عام الزراعة، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، وتم بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.