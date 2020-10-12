سقوط تشكيل عصابى لتزييف وتقليد الأوراق المالية في السلام

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى لتزييف وتقليد الأوراق المالية بالسلام، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مفاده ورود معلومات بقيام عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى إرتكاب جرائم تقليد وتزييف الأوراق المالية من العملات المحلية بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، وإتخاذهما من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعُثر بداخل مسكنه على (أوراق مالية فئات مختلفة وجميعهم "مقلدين"- الأدوات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" جهاز كمبيوتر - ماكينة تصوير – جهاز إسكنر - جهاز تغليف – كمية من الأوراق معدة للتقليد والتزييف").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لتقليد عملات ورقية محلية بقيمة مليون جنيه لترويجها على عملائهما مقابل 500 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.