"تنمية المشروعات" بالوادى الجديد يمول 13866 مشروعا بـ726 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج "مشروعك"، بلغ عددها 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين ودعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الإنتاجى لها.

أضاف الزملوط أنه بالنسبة للمشروعات التى تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 شخصا من شباب الخريجين والعمال.

وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات استفاد منها الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، كما أن الجمعيات الأهلية انتهت من توقيع بروتوكولات باستثمارات بلغت 28 مليون جنيه لمساعدة الجمعيات الأهلية فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب خاصة بالقرى.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم فى خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وفى سياق متصل أعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، لتمويل مشروعات الرى الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الرى لمساحة 180 ألف فدان من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه خلال العام الجارى.

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج "مشروعك"، بلغ عددها 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين ودعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الإنتاجى لها.

أضاف الزملوط أنه بالنسبة للمشروعات التى تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 شخص من شباب الخريجين والعمال.

وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات استفاد منها الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، كما أن الجمعيات الأهلية انتهت من توقيع بروتوكولات باستثمارات بلغت 28 مليون جنيه لمساعدة الجمعيات الأهلية فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب خاصة بالقرى.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم فى خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وفى سياق متصل أعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، لتمويل مشروعات الرى الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الرى لمساحة 180 ألف فدان من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه خلال العام الجارى.