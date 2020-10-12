تعليم دمياط: تطهير المدارس يوميا مع بداية العام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربينى

شدد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على مديرى المدارس بتطبيق أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى مع بداية العام الدراسى الجديد وتطبيق التباعد الإجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشار "عثمان" أن محافظ دمياط وجهت بتوفير وتهيئة بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، والتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدارسة مع تقليل الكثافات.

والتأكيد على الانضباط والحضور للعاملين واستقرار اليوم الدراسى وأهمية طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لتفعيل دور التوعية لدى الطلاب ولغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن.

وطالب "وكيل الوزارة" مديرى المدارس بتفقد مبانى المدرسة يوميا فى الصباح الباكر والتأكد من عدم وجود أى كتابة بألفاظ مسيئة على جدران المدرسة وإزالة الملصقات حتى لا تسئ للشكل العام والاهتمام بالمنظر الجمالى لسور المدرسة.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة واتخاذ استعدادات مكثفة لبداية العام الدراسى الجديد بالتعاون مع جميع الاجهزة المعنية بالمحافظة.