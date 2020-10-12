تطوير مدخل منطقة جبل السلسلة الأثرية بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تفقدت لجنة ميدانية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان أعمال تطوير مدخل منطقة جبل السلسلة الأثرية، وقامت اللجنة بمعاينة أعمال تطوير المرسى النهرى شرق وغرب منطقة آثار جبل السلسلة، بحضور مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وإدارة حماية النيل والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية كوم أمبو وإدارة المراسي بالمحافظة.

من ناحية أخرى، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى، بالتنسيق مع الجهات المختصة بطريق السماد للإسراع فى إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعى للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالكحروب والناصرية وخور عواضة.

وأوضح أن ذلك يأتى تمهيداً لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول 8 كم، ضمن الخطة الإضافية للرصف بإعتمادات 151,1 مليون جنيه، موضحاً بأن تنفيذ أعمال رصف طريق السماد سيتوازى مع تحويل حركة سير النقل الثقيل تجاه الطريق الصحراوي الشرقى الجديد العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة تزيد عن 800 مليون جنيه والذى سيتم تنفيذه بنظام الرصف الخرسانى لتحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل الخامات المحجرية.

وكلف محافظ أسوان مشروع النظافة التابع لمجلس مدينة أسوان بالإستمرار فى جرد ورفع الأتربة فى المواقع التى لا تشهد أعمال بنية أساسية لتسهيل الحركة المرورية، بجانب رفع القمامة والمخلفات على طول مصرف السيل من خلال 3 ورديات عمل وعلى مدار ألـ 24 ساعة وذلك لحين تنفيذ مشروع رصف الطريق ورفع كفاءته.

ومن جانبه، أكد العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان بأن طريق السماد هو أحد أهم المحاور المرورية فى الجانب الشرقى للمدينة والذى يشهد كثافة مرورية وخاصة سيارات النقل الثقيل المحملة بأطنان من كتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية المختلفة مما أدى لسوء حالة الطريق وتشويهه بالحفر والكسور العديدة، علاوة على تراكمات الأتربة الناتجة من أعمال الحفر لشبكات البنية التحتية، مضيفاً بأنه بالنسبة للشوارع الداخلية والتى لا يوجد بها أعمال بنية أساسية يتم بشكل يومى ومتدرج تنفيذ أعمال رفع المخلفات وجرد الأتربة مثل طرق وشوارع كيما والسيل الجديد وكلية التربية والنفق.



تطوير مدخل منطقة جبل السلسلة الاثرية بأسوان



تطوير مدخل منطقة جبل السلسلة الاثرية بأسوان