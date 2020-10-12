ترامب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتركيز على أنتيفا واليسار الراديكالى

ريهام عبد الله

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة "أنتيفا" واليسار الراديكالى، موجها الدعوى لمكتب التحقيقات الفيدرالية وقوات إنفاذ القانون، لتركيز طاقتها على مقاومة اليسار الراديكالى، قائلا: " أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة السيئة للديمقراطيين". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يركز مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات إنفاذ القانون طاقتهم على أنتيفا واليسار الراديكالي، أولئك الذين أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة الديمقراطية السيئة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة!".



ترامب

ومن جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.