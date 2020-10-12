اليوم السابع
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ترامب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتركيز على أنتيفا واليسار الراديكالى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:10 م
ترامب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتركيز على أنتيفا واليسار الراديكالى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة "أنتيفا" واليسار الراديكالى، موجها الدعوى لمكتب التحقيقات الفيدرالية وقوات إنفاذ القانون، لتركيز طاقتها على مقاومة اليسار الراديكالى، قائلا: " أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة السيئة للديمقراطيين". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يركز مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات إنفاذ القانون طاقتهم على أنتيفا واليسار الراديكالي، أولئك الذين أمضوا الصيف في محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة الديمقراطية السيئة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة!".
 
ترامب
ترامب
 
 
ومن جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سي إن إن صاحبة الأخبار الكاذبة، وMSDNC الفاشلة، والبقية ، يعملون لوقت إضافي في إلقاء كل كذبة في الكتاب للتأكد من قدرتهم على التحقير والاستخفاف، على أعلى مستوى ممكن، لمحاولة الفوز في الانتخابات لرجل غير مؤهل تمامًا ليكون رئيس امريكا".

 

ترامب

انتيفا

اليسار الراديكالى

دونالد ترامب

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