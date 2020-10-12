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اليونان تشكو للاتحاد الأوروبي عودة تصعيد تركيا الخطير في المتوسط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:12 م
اليونان تشكو للاتحاد الأوروبي عودة تصعيد تركيا الخطير في المتوسط اليونان
كتب أحمد عرفة

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أكدت اليونان للاتحاد الأوروبي، أن تركيا عادت للتصعيد الخطير في المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ومنذ أيام قليله دخلت تركيا أزمة جديدة بعد أن قررت إعادة فتح ساحل فاروشا الذي يقع بمدينة "فاماجوستا" في جزيرة قبرص والمغلق منذ عام 1974 في أعقاب الاجتياح التركي مما تسبب فى فرار كافة سكان منطقة فاروشا الأصليين والتي تعد من أبرز المناطق السياحية بالجزيرة في السبعينيات،وهى خطوة أثارت الجدل وحفيظة المجتمع الدولى وأعضاء مجلس الأمن وتم عقد جلسة طارئة بناءا على طلب من قبرص في محاولة لإنهاء الازمة الجديدة التي تفتعلها تركيا.

 

 


اليونان

الاتحاد الاوروبى

تركيا

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