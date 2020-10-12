وأوضح البيان أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 561 حالة منها 97 حالة في العناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 327 حالة يليها 170 حالة إصابة جديدة في النمسا السفلى ثم النمسا العليا 130 حالة، و 124 إصابة في تيرول.. بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 29 حالة.