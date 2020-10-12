النائب العام السودانى يدعو إلى رفع اسم بلاده من لائحة الإرهاب

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دعا النائب العام السودانى تاج السر الحبر، المجتمع الدولى إلى دعم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى التغيير الجذري الذي حدث في سياسة السودان الخارجية وجهوده في مكافحة الإرهاب ودعم السلام الذي تكلل بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في ٣ اكتوبر الجاري في جوبا.

وقال النائب العام السوداني، خلال ترؤسه عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفد السودان المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إن السودان يعد معبرا للإتجار بالبشر وتحده ثمان دول، بید أنه ومن خلال المنظومة التشریعیة وعمل الأجھزة العدلیة والأمنیة فإنه تم بذل جهود كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة غیر المشروعة وتجارة المخدرات وجرائم الإرھاب وغسل الأموال.

وأضاف أن السودان استطاع، بالتعاون مع دول الجوار والدول الصديقة، القبض على عدد كبير من المجموعات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للمحاكم، لافتا إلى أن الطريق مازال طويلاً في هذا الصدد.

وأوضح تاج السر الحبر أن مكافحة الجریمة العابرة للحدود تتطلب جھداً كبیراً من الأجھزة الأمنیة والشرطیة والنیابة العامة والقضاء، وأن تلك الجهود تكلف السودان أموالا طائلة بسبب ما لتلك العصابات من مقدرات مالیة ضخمة، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف بجانب السودان ودعمھا ورفع كفاءة الأجھزة الأمنیة والشرطیة والقضائیة، وتوفیر المعینات اللوجستیة والتقنیة اللازمة لمساعدة تلك الأجھزة في إنفاذ القانون ومایلزم لمنع وقوع الجریمة وتفكیك الشبكات الإجرامية المنظمة.