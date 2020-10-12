اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للمياه تحل مشكلة شارع الهدى في بشتيل بالجيزة استجابة لـ"سيبها علينا"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:04 م
القابضة للمياه تحل مشكلة شارع الهدى في بشتيل بالجيزة استجابة لـ"سيبها علينا" الصرف الصحي
كتب - محمود أحمد عطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على الشكوى الواردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، تحت عنوان "مياه الصرف تحاصر كشك كهرباء بشارع الهدى في منطقة بشتيل بالجيزة"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أفادت بأنه تم التواصل مع الشاكي، وأفاد بأنه تم عمل اللازم من قبل فريق الصيانة المختصة، وتم شفط المياه من المكان، الذى يعتبر الأكثر خطورة، وأزيلت أسباب الشكوى.
 
وكان القارئ الشاذلي محمد أرسل شكوى متضررا فيها من انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع، لافتا إلى أن سكان الشارع يعانون من انتشار مياه الصرف، والتى أصبحت تحاصر كشك الكهرباء بالشارع، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على وجود شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى.
 
 
الصرف الصحي (2)
صور الشكوى قبل الحل 
 
وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

الصرف الصحي

صحافة المواطن

بشتيل

كشك كهرباء بالجيزة

صحافة مواطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صيانة شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة بالوادى الجديد بـ700 مليون جنيه

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 ص

"الصرف الصحى" بطنطا يتجه لإنتاج أغطية "جى آر بى" للبلاعات منعاً للسرقات المتكررة

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:13 م

تنفيذ 29 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 607 ملايين جنيه بالسويس

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:29 ص

أيادى التعمير تبنى.. إنشاء مشروعات جديدة بأسوان أبرزها رفع كفاءة محطة مياه العدوة الجديدة.. حل مشكلة المياه بنصر النوبة وبدء تجديد الخط الجديد.. وتخصيص أراضى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى فى أبو الريش

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة