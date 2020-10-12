"الزراعة" تطرح 7 أنواع تقاوى للموسم الشتوى الجديد والقمح والفول البلدى فى المقدمة.. الوزارة تستهداف زراعة 3.5 مليون فدان قمح بـ3 أصناف جديدة.. التقاوى متوفرة وأسعارها معلنة وخط ساخن للابلاغ عن التلاعب

كتب عز النوبى

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى ، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وخاصة من محصول القمح المحصول الأول ، ومتابعة طرح 7 أنواع تقاوى بالسعر المدعم ، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب في أسعار التقاوى.

قال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضراوة الالتزام بإتباع السياسة النصفية لكل محصول لتحقيق أعلى انتياحيه ، مضيفا إن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من اجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ، أن اسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي ، محصول القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيه ، ‏الفول البلدى وجميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيه ، ‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيه ، ‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيه ، ومحصول البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيه ، الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنية ، البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه .

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، او الإدارة العامة للتسويق 0235694050، مشير الى أن هناك حملات مرورية مكثفة على محطات اعداد وغربلة التقاوي لتجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية ، و طرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة ليتم توزيعها على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول " القمح "الذهب الأصفر " فى مقدمة المحاصيل الشتوية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة.

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات "اليوم السابع"، إن الوزارة استعدت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لزراعات محصول القمح ، مضيفا أننا نستهدف ما يزيد عن زراعة 3.5 مليون فدان قمح الموسم الشتوى الجديد ، مضيفا إن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة والتقاوى"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة، وزيادة الإنتاج ، وتكليف مديريات الزراعة بعمل مرورية لمتابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وعمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، بالإضافة الى لجان مرورية على محطات الغربلة دوريا لتوفير جميع التقاوى المنتقاة خاصة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن علماء المعهد نجحوا في استنباط أصناف جديدة من محصول القمح هما سخا 95، ومصر 3، وبني سويف 7، وتم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها الموسم الشتوى الجديد بمنافذ الجمعيات لزيادة الإنتاج بمختلف المحافظات .

فيما قال تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن "الإدارة" تقوم بتوفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية في كل محافظة لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاحية ، وطرحت تقاوى اسعار هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حققت اكتفاء ذاتيا من انتاج تقاوي المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر سيحقق أيضا الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر والفاكهة وهو ما يوفر العملة الصعبة للبلاد.