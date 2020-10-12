اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:37 م
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس غينيا وملك إسبانيا بمناسبة العيد القومى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:01 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس غينيا وملك إسبانيا بمناسبة العيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانج نجيما؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

 


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