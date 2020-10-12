الرئيس السيسى يهنئ رئيس غينيا وملك إسبانيا بمناسبة العيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانج نجيما؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.