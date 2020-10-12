اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:52 م
خالد صلاح
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الرئيس الجزائرى يبحث هاتفيا مع نظيره التونسى تطورات الأزمة الليبية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:10 م
الرئيس الجزائرى يبحث هاتفيا مع نظيره التونسى تطورات الأزمة الليبية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والمستجدات الإقليمية خاصة الملف الليبي.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وزيارته المرتقبة للشقيقة تونس".
وأضاف البيان أن الرئيسين تبون وسعيد استعرضا المستجدات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الملف الليبي، حيث أعرب الرئيس تبون عن ثبات و وضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق.
وأعرب الرئيس تبون عن مباركته لاستضافة تونس للحوار الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر القادم.


الجزائر

عبد المجيد تبون

تونس

قيس سعيد

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